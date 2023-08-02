Эдвардс в новом сезоне будет играть нод номером 5

Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс объявил о смене игрового номера — теперь он будет выступать под 5-м номером. Ранее ему принадлежала майка с номером 1.

«Я всегда играл под 5-м номером, в школе, в университете. Я всегда хотел этот номер и пытался заполучить его, когда был выбран на драфте, но не смог, потому что он был занят. В этом году появилась возможность взять этот номер, и я сделал это», — приводит инсайдер Шэмс Чарания слова Эдвардса.

В прошлом сезоне 21-летний американец сыграл в 81 матче, набирая в срнеднем 24,4 очка, 5,9 подборв и 4,5 пердачи.