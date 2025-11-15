Дёмин: «Всегда есть давление и ожидания, но важно просто сосредоточиться на себе»

Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин признался, что не думает много о давлении и об ожиданиях. 19-летний россиянин сконцентрирован на работе, чтобы быть готовым всегда помочь команде.

«Кто-то спросил: есть ли давление со стороны вашей страны, вашей семьи, ваших друзей? Всегда есть давление, верно? И всегда есть какие-то ожидания, но мне кажется, что для меня очень важно найти правильный подход и просто сосредоточиться на себе. Например, на том, как я себя чувствую, сохранять психологическоей, отдавать все, что у меня есть, чтобы быть готовым выйти на паркет и стать лучшей версией себя. Нужно ставить свои собственные цели, и если для их достижения нужно время, значит, нужно время. Некоторые, очевидно, хотят, чтобы все произошло именно так. Я тоже, конечно, хочу, чтобы это случилось завтра, но я также понимаю, что не все идет всегда идеально. Идеальных дней не бывает. Иногда бывает плохо, иногда — хорошо, и мне просто нужно быть готовым к этому пути и следовать своим целям и мечтам», — сказал Дёмин в клубном подкасте Nets Pod.

В этом сезоне Дёмин сыграл в 10 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 7,1 очка 3,2 подбора и 3,3 передачи.