23 октября, 07:41

Демин: «Не сказал бы, что я попал в ритм в дебютном матче в НБА»

Евгений Козинов
Корреспондент

Российский защитник «Бруклина» Егор Демин прокомментировал «Шарлотт» (117:136) в матче регулярного чемпионата НБА. Это была его дебютная игра в североамериканской лиге.

«Мы много чего обсуждали в перерыве и после игры. Мы можем исправить игру в защите, громче подсказывать друг другу. Нам нужно большего понимания: кто кого закрывает и все такое. Просто защищайте кольцо и блокируйте трехочковые, пытаясь заставлять соперников делать броски, которые мы хотим.

Броски — это то, над чем я работал летом. Я бы не сказал, что сегодня попал в ритм. Я нахожусь в лучших условиях, становлюсь сильнее и чувствую себя лучше, играя против таких атлетов. Также чувствую себя увереннее в защите, и, знаете, очевидно, есть много возможностей для работы над такими вещами, как игра под давлением. Думаю, что мы на правильном пути», — приводит Yes Network слова Демина.

19-летний россиянин провел на паркете 22 минуты, набрал 14 очков, сделал 5 подборов и 2 результативные передачи.

Демин был выбран «Бруклином» под общим 8-м номером на драфте НБА 2025 года и стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги.

«Шарлотт» победил «Бруклин» в матче НБА — 136:117.
