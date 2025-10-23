Видео
23 октября, 01:48

Егор Демин на скамейке начнет первый матч «Бруклина» в сезоне-2025/26

Евгений Козинов
Корреспондент

«Бруклин» опубликовал состав на матч регулярного чемпионата НБА против «Шарлотт». Игра пройдет на паркете «Спектрум Центра».

Российский защитник Егор Демин начнет игру на скамйке. В стартовой пятерке выйдут Кэм Томас, Терэнс Манн, Майкл Портер, Николас Клэкстон и Бен Сараф.

Матч «Шарлотт» — «Бруклин» начнется в 2.00 по московскому времени.

Демин был выбран «Бруклином» под общим 8-м номером на драфте НБА 2025 года и стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги.

«Бруклин» презентовал Егора Демина. Россиянин первым в истории НБА будет играть с буквой «ё» на форме
