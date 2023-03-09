Экс-боец UFC заявил, что Леброн Джеймс употребляет допинг

Бывший боец UFC Чейл Соннен обвинил форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса в употреблении допинга.

«Если бы мир понял, что сделал Леброн... Если бы вы знали, как работают усилители производительности, то поняли, что это имеет значение. У нас был один и тот же поставщик, я точно знаю, что он делает. Эритропоэтин имеет значение, и Леброн принимает его. ЭПО увеличивает количество эритроцитов, а это повышает выносливость, так что ты можешь проводить всю игру», — приводит слова Соннена Sportskeeda.

Леброн Джеймс выступает в НБА с 2003 года, он был выбран «Кливлендом» под 1-м номером драфта НБА-2003. Помимо «Кавальерс» и «Лейкерс», форвард также выступал за «Майами».

Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА и четырехкратным обладателем приза самому ценному игроку сезона. 8 февраля 2023 года 38-летний американец побил рекорд Карима Абдул-Джаббара и стал самым результативным баскетболистом в истории лиги. На счету форварда 38450 очков за всю карьеру в НБА.