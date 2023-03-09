0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 13:38

Экс-боец UFC заявил, что Леброн Джеймс употребляет допинг

Леброн Джеймс.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Бывший боец UFC Чейл Соннен обвинил форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса в употреблении допинга.

«Если бы мир понял, что сделал Леброн... Если бы вы знали, как работают усилители производительности, то поняли, что это имеет значение. У нас был один и тот же поставщик, я точно знаю, что он делает. Эритропоэтин имеет значение, и Леброн принимает его. ЭПО увеличивает количество эритроцитов, а это повышает выносливость, так что ты можешь проводить всю игру», — приводит слова Соннена Sportskeeda.

Леброн Джеймс выступает в НБА с 2003 года, он был выбран «Кливлендом» под 1-м номером драфта НБА-2003. Помимо «Кавальерс» и «Лейкерс», форвард также выступал за «Майами».

Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА и четырехкратным обладателем приза самому ценному игроку сезона. 8 февраля 2023 года 38-летний американец побил рекорд Карима Абдул-Джаббара и стал самым результативным баскетболистом в истории лиги. На счету форварда 38450 очков за всю карьеру в НБА.

1
0
Читайте также
Головин и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России, Дзюбы нет в списке
Волейболистка Лазарева шокирована западными нравами: она получила выговор за огурец на столе
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс. Такси» и Uber
ВС Украины не сбили ни одной ракеты «Кинжал»
Рогов сообщил о полном прекращении подачи электричества на ЗАЭС со стороны Украины
В Кремле заявили о вопросах России к реализации зерновой сделки
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» победить «Торонто»