Сегодня, 11:12

Экс-игрок НБА Беверли задержан за разбойное нападение

Анастасия Пилипенко

Бывший игрок НБА Патрик Беверли был арестован за разбойное нападение в ночь на 15 ноября, сообщило издание TMZ.

По данным источника, 37-летний баскетболист был задержан в округе Форт-Бенд в районе Хьюстона. Ему предъявлено обвинение в нападении на члена семьи, которое препятствовало дыханию или кровообращению.

Он внес залог в размере 40 000 долларов, что позволит ему выйти на свободу.

В НБА Беверли провел 12 сезонов. Его последним клубом был «Милуоки», также он выступал за «Хьюстон», «Клипперс», «Лейкерс», «Миннесоту», «Чикаго» и «Филадельфию».

Баскетбол
Патрик Беверли
