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НБА

Сегодня, 23:06

Экс-игрок НБА был арестован за взлом машины и побег от полиции

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший игрок НБА Делонте Уэст был арестован по четырем обвинениям, сообщает TMZ Sports. Ему вменяется: незаконное проникновение в автомобиль, взлом автомобиля, попытку скрыться от правоохранительных органов и пьянство в общественном месте.

Сотрудники полиции прибыли на парковку по вызову свидетелей, которые увидели, как Уэст проник в чужой автомобиль.

По словам полицейских, баскетболист стал агрессивным, когда они попытались надеть на него наручники, и бросился бежать. Вскоре он все же был пойман и арестован.

На следующий день Уэст был освобожден из-под стражи.

Баскетболист был задрафтован «Бостоном» под общим 24-м номером в 2004 году. В НБА он также выступал за «Сиэтл», «Кливленд» и «Даллас». В 2008 году у Уэста было диагностировано биполярное расстройство.

БК Бостон Селтикс
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