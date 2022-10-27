Экс-игрок НБА был арестован за взлом машины и побег от полиции

Бывший игрок НБА Делонте Уэст был арестован по четырем обвинениям, сообщает TMZ Sports. Ему вменяется: незаконное проникновение в автомобиль, взлом автомобиля, попытку скрыться от правоохранительных органов и пьянство в общественном месте.

Сотрудники полиции прибыли на парковку по вызову свидетелей, которые увидели, как Уэст проник в чужой автомобиль.

По словам полицейских, баскетболист стал агрессивным, когда они попытались надеть на него наручники, и бросился бежать. Вскоре он все же был пойман и арестован.

На следующий день Уэст был освобожден из-под стражи.

Баскетболист был задрафтован «Бостоном» под общим 24-м номером в 2004 году. В НБА он также выступал за «Сиэтл», «Кливленд» и «Даллас». В 2008 году у Уэста было диагностировано биполярное расстройство.