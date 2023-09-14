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Экс-игрок НБА Хантер умер в 42 года

Евгений Козинов
Корреспондент
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В среду, 13 сентября, «Орландо» объявил о смери бывшего форварда Брэндона Хантера. В ноябре ему должно было исполниться 43 года.

«Мы с глубоким прискорбием узнали об уходе нашего бывшего товарища по команде Брэндона Хантера. Мы выражаем глубочайшие соболезнования всей его семье», — говорится в сообщении пресс-службы «Мэджик».

«Бостон» выбрал Хантера под общим 56-м номером во втором раунде драфта НБА в 2003 году. За карьеру он сыграл 67 матчей в регулярном чемпионате НБА. После завершения карьеры он работал в спортивном менеджменте.

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