Экс-игрок НБА Родни Роджерс умер в возрасте 54 лет

Бывший баскетболист НБА Родни Роджерс скончался на 55-м году жизни, сообщает пресс-служба «Бруклин Нетс».

За карьеру в североамериканской лиге он играл за «Денвер», «Клипперс», «Финикс», «Бостон», «Нетс», «Нью-Орлеан» и «Филадельфию». По итогам сезоне-1999/00 Роджерс был признан лучшим шестым игроком.

В НБА он провел 866 матчей, в среднем набирая 10,9 очка, 4,5 подбора и 2,0 передачи.

В ноябре 2008 года Роджерс попал в аварию на мотоцикле, угодив в яму во время езды по бездорожью. В результате инцидента он был парализован от плеч и ниже.