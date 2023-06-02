Инсайдер Воджнаровски: Вогель станет главным тренером «Финикса»

Фрэнк Вогель станет новым главным тренером «Финикса», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По его информации, стороны обсуждают 5-летний контракт на 31 миллион долларов.

Ранее Вогель был среди основных кандидатов на пост главного тренера «Филадельфии». Посзже «Сиксерс» назначили на должность экс-наставника «Торонто» Ника Нерса.

Бывший главный тренер «Финикса» Монти Уильямс был уволен после поражения во втором раунде плей-офф от «Денвера». Наставник заключил 6-летний контракт с «Детройтом» на сумму 78 миллионов долларов.

Последним клубом Вогеля были «Лейкерс», с которым тренер становился чемпионом НБА в 2020 году. Два года спустя специалист был уволен.