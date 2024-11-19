Эксперт Sideline Cue считает, что «Вашингтон» выберет Демина на драфте НБА

Журналист портала Sideline Cue Джоу Барретт поместил 18-летнего россиянина Егора Демина из команды университета Бригама Янга на 4-е месте в рейтинге потенциальных новичков НБА следующего года.

По мнению эксперта, на драфте НБА Демина выберет «Вашингтон».

«Пожалуй, самый перспективный игрок, который лучше всех начал сезон. Защитник ростом 204 см, который может руководить нападение и создавать моменты для других, и пока что является очень привлекательной перспективой для команд НБА. Демин реализовал 8 из 16 из-за дуги на старте сезона после того, как в прошлом сезоне в Европе отправил в цель менее 30 процентов таких бросков», — написал Барретт в своей статье.

На первое место в рейтинге Барретт поставил Купера Флэгга, которого, по мнению журналиста, выберет «Юта Джаз». На втором месте Дилан Харпер («Портленд Трэйл Блэйзерс»), на третьем — Ви Джей Эджкомб («Шарлотт Хорнетс»).