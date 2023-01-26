Энтони Дэвис впервые за полтора месяца принял участие в матче «Лейкерс»

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис вернулся на паркет в матче против «Сан-Антонио» в регулярном чемпионате НБА.

Игрок пропустил 5 с половиной недель из-за перелома костной шпоры на ладьевидной кости правой стопы и стрессовой реакции после этого перелома.

На начальном этапе игровое время Дэвиса будет ограничено 20-25 минутами. Игрок будет выходит со скамейки запасных.

В нынешнем сезоне Дэвис провел 25 матчей, набирая в среднем 27,4 очка, 12,1 подбора, 2,6 передачи, 1,3 перехвата и 2,1 блок-шота.