ESPN: Дюрант продлил контракт с «Хьюстоном» на два года

«Хьюстон» и нападающий Кевин Дюрант продлили контракт на два года, сообщает ESPN со ссылкой на генерального директора Boardroom Рича Клеймана.

По данным источника, 37-летний американец получит по дополнительному соглашению 90 миллионов долларов США.

19 октября «Рокетс» объявили о продлении контракта с Дюрантом, не раскрывая условий.

В 2023-2025 годах Дюрант играл за «Финикс». В сезоне-2024/25 в 62 матчах регулярного чемпионата он набирал в среднем 26,6 очка, выполняя 6 подборов и 4,2 передачи.

Дюрант — единственный в истории четырехкратный олимпийский чемпион по баскетболу. В 2017 и 2018 годах становился чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт».