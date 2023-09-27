ESPN: Лиллард станет игроком «Милуоки» в результате обмена с участием «Финикса»

Защитник «Портленда» Дэмиан Лиллард продолжит карьеру в «Милуоки», утверждает ESPN. Клубы совершат трехсторонний обмен с участием «Финикса».

«Портленд» получит от «Финикса» Деандре Эйтона и Тумани Камара и от «Милуоки» Джру Холидея, незащищенный выбор в первом раунде драфта-2029, а также право поменяться драфт-пиками в 2028 и 2029 годах.

«Финикс» получит Грейсона Аллена из «Милуоки» и трех игроков «Портленда»: Юсуфа Нуркича, Нассира Литтла и Кеона Джонсона.

Лиллард попросил об обмене из «Портленда» в начале июля. Он провел в «Трэйл Блэйзерс» 11 сезонов, в 2019 году команда добралась до финала Западной конференции, но в последние два сезона она не смогла выйти в плей-офф.

Лиллард занимает первое место в истории «Портленда» по количеству очков и трехочковых и второе — по передачам. В прошлом сезоне 33-летний в среднем за матч набирал 32,2 очка — лучший показатель в карьере, но провел всего 58 игр.