Эван Тернер заявил, что пропуск сезона может стать преимуществом центрового «Оклахомы» Холмгрена

Бывший игрок НБА Эван Тернер считает, что пропуск сезона может пойти на пользу центровому «Оклахомы» Чету Холмгрену.

«Ему всего 19 лет, его тело все еще развивается. Подумайте о том, какое преимущество вы получите, если будете тренироваться в НБА. Надеюсь, он вернется в следующем году, может быть, на 20 или 25 фунтов тяжелее и полностью готовым к НБА. У Чета будет год спокойной подготовки, он будет целенаправленно тренироваться. Он в хорошем положении, «Оклахома» видит свое будущее с ним», — приводит слова Тернера Clutch Points.

Холмгрен получил повреждение лисфранкова сустава после столкновения с Леброном Джеймсом на первой минуте матча полулюбительской лиги CrawsOver. Американский баскетболист пропустит текущий сезон.

В летней лиге НБА Холмгрен сыграл 5 матчей, набирая в среднем по 14 очков, 8,4 подбора, 2,8 передачи, 2 перехвата и 2,8 блок-шота.