Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 09:15

Хоккеист Аликин — о Джордане: «Многие говорят, что как человек он сложный, но с таким характером и добиваются высот»

Аликин рассказал, почему следил за Джорданом
Михаил Скрыль
Корреспондент
Евгений Аликин.
Фото ХК «Амур»
Telegram Дзен

Вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин в интервью «СЭ» рассказал, почему следил за баскетболистом Майклом Джорданом.

— Расскажите про дизайн вашего шлема. Какой посыл закладывали в рисунок?

— Шлем я крашу раз в два года и подхожу к этому кропотливо. Нравится вкладывать смысл в рисунок. Дома коллекционирую все шлемы. Что касается этого сезона, когда я думал о цветах, пришла мысль о сериале «Последний танец». Лично я смотрел его три раза. После него хочется сразу на игру выходить — настолько он мотивирует. Плюс Джордану как спортсмену симпатизирую с детства. Поговорили с художником и пришли к такой концепции.

— Чем вам симпатичен Майкл Джордан?

— Его отношением и характером. Многие говорят, что как человек он сложный, но, насколько я знаю похожих людей, с таким характером и добиваются высот. Не просто так человек выиграл шесть чемпионских колец. Для этого нужна особая психология и мастерство.

— Какие-то правила Джордана почерпнули для себя и внесли в хоккей или жизнь?

— Из того, что показано в сериале, я мало что перенял для себя. Я сам по себе достаточно трудолюбивый: пораньше прийти на тренировку, подольше остаться. Ответственно отношусь к работе.

— В хоккее есть личности, сопоставимые с Джорданом, о которых можно снимать сериал?

— Тяжело сказать. Думаю, скоро снимут — у нас много звезд НХЛ или КХЛ. Несложно найти пример, которому нужно следовать молодым хоккеистам.

баскетбол
Хоккей
НБА
ХК Автомобилист
Евгений Аликин
Майкл Джордан
1
0
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Орландо» подпишет Маккланга