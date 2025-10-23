ФБР арестовало 34 человека в 11 штатах по делу о подпольных азартных играх в США

ФБР арестовало 34 человека в 11 штатах США в ходе кампании, связанной с сетью подпольных азартных игр.

Среди задержанных, главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс, защитник «Майами» Терри Розье и экс-разыгрывающий «Кливленда» Дэймон Джонс.

«Эта масштабная операция в 11 штатах, в ходе которой были арестованы 34 человека, в том числе несколько игроков и тренеров НБА, которые, предположительно, использовали свое служебное положение для извлечения выгоды из азартных игр, а в конечном итоге отмывая деньги для «Коза ностра», обогащая одну из самых печально известных преступных сетей в мире», — цитирует телеканал Fox директора ФБР Кэша Пателя.

Биллапса арестовали 23 октября и обвиняют в незаконной игре в покер, связанной с мафией. Ранее 22 октября под стражу был взят Розье, которому вменяют ставки на спорт.