ФБР арестовало главного тренера «Портленда» Биллапса в рамках дела о незаконной покерной деятельности

Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс арестован в рамках расследования ФБР, связанного с незаконными азартными играми, сообщает ABC News. Его обвиняют в незаконной игре в покер, связанной с мафией.

По данным источника, специалист был взят под стражу в штате Орегон, он предстанет перед судом в четверг. Ранее 22 октября был арестован защитник «Майами» Терри Розье, его обвиняют в ставках на спорт.

Кампания ФБР началась с задержания экс-центрового «Торонто» Джонтея Портера весной 2024-го, который был обвинен в причастности к договорным ставкам на игроков.

49-летний Биллапс тренирует «Портленд» с 2021 года. За карьеру игрока он становился чемпионом НБА в 2004-м в составе «Детройта». Биллапс пять раз становился участником Матча всех звезд НБА. Его 1-й номер выведен «Пистонс» из обращения.