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Сегодня, 05:21

«Бостон» обыграл «Филадельфию» и повел в серии

Сергей Разин
корреспондент
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«Бостон» в третьем матче второго раунда плей-офф НБА обыграл «Филадельфию» со счетом 114:102.

Самым результативным на паркете стал центровой «Сиксерс» Джоэль Эмбиид, набравший 30 очков и сделавший 13 подборов. У форварда «Селтикс» Джейсона Тейтума 27 очков и 10 подборов.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 7 мая и начнется в 22.30 мск.

НБА. Плей-офф. 1/4 финала. Третий матч

«Филадельфия» — «Бостон» — 102:114 (29:28, 21:29, 27:31, 25:26)

6 мая. Филадельфия. «Wells Fargo Center».

Счет в серии: 1-2

БК Бостон Селтикс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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