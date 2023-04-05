«Филадельфия» победила «Бостон». Эмбиид оформил дабл-дабл с 52 очками

«Филадельфия» обыграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА — 103:101. Центровой Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл, набрав 52 очка и сделав 13 подборов.

В других встречах «Чикаго» на своем паркете проиграл «Атланте» (105:123), «Мемфис» переиграл «Портленд» (119:109), «Нью-Орлеан» потерпел поражение от «Сакраменто» (103:121), «Хьюстон» победил «Денвер» (124:103).

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Атланта» — 105:123 (26:36, 27:29, 27:25, 25:33)

Ч: Лавин (26), Дерозан (21), Вучевич (19 + 10 подборов), Уильямс (15).

А: Богданович (26), Бей (18), Мюррэй (17), Джонсон (16).

«Мемфис» — «Портленд» — 119:109 (41:25, 25:37, 30:33, 23:14)

М: Бэйн (30), Морант (23), Кеннард (20), Джарен Джексон (17).

П: Мэйс (24), Шарп (20), Уокер (16).

«Нью-Орлеан» — «Сакраменто» — 103:121 (22:25, 32:40, 26:31, 23:25)

Н: Ингрэм (22), Мерфи (17), Валанчюнас (13), Макколлум (12), Дэниэлс (12).

С: Фокс (23), Мюррэй (21), Монк (17), Сабонис (16 + 12 подборов + 11 передач), Барнс (16).

«Хьюстон» — «Денвер» — 124:103 (31:30, 25:29, 30:26, 38:18)

Х: Грин (32), Портер (20), Шенгюн (20 + 10 подборов), Смит (16 + 13 подборов).

Д: Портер (23), Йокич (14 + 10 подборов), Гордон (13).

«Филадельфия» — «Бостон» — 103:101 (28:22, 25:24, 19:21, 31:34)

Ф: Эмбиид (52 + 13 подборов), Харден (20 + 11 передач), Такер (11).

Б: Уайт (26), Тейтум (19), Брогдон (18), Смарт (17), Хорфорд (11).