«Филадельфия» одержала победу над «Далласом», Эмбиид оформил трипл-дабл

«Филадельфия» выиграла у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:116. «Маверикс» потерпели третье поражение подряд.

Центровой «Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид оформил трипл-дабл - 29 очков, 11 подборов и 10 передач. Разыгрывающий защитник Тайриз Макси оформил дабл-дабл с 33 очками и 13 передачами.

«Филадельфия» с результатом 20-29 идет на 11-м месте в Восточной конференции. «Даллас» занимает 8-ю строчку в Западной конференции — 26-25.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Даллас» — 118:116 (36:31, 22:34, 36:22, 24:29)

Ф: Макси (33 + 13 передач), Эмбиид (29 + 11 подборов + 10 передач), Ябуселе (19), Эдвардс (16).

Д: Ирвинг (34), Маршалл (19), Кристи (15), Экзам (14).