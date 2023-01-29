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НБА

Сегодня, 01:47

47 очков и дабл-дабл Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Денвер»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Филадельфия» обыграла «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:119.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, набравший 47 очков. Камерунец сделал дабл-дабл, на его счету 18 подборов.

«Филадельфия» продлила свою победную серию до семи матчей подряд.

НБА

Регулярный сезон

«Филадельфия» — «Денвер» — 126:119 (29:38, 29:35, 38:26, 30:20)

Ф: Эмбиид (47 + 18 подборов), Харден (17 + 13 передач), Нианг, Харрис (оба — 14)

Д: Йокич (24), Мюррэй (22), Портер (20)

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