«Филадельфия» переиграла «Денвер». Эмбиид оформил дабл-дабл с 41 очком

«Филадельфия» на своем паркете выиграла у «Денвера» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:121. «Сиксерс» одержали третью победу подряд.

Центровой хозяев Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл с 41 очком и 10 передачами.

«Филадельфия» с результатом 26-13 идет на 3-й строчке в Восточной конференции. «Денвер» занимает 3-е место в Западной конференции — 28-14.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Денвер» — 126:121 (36:38, 42:40, 21:26, 27:17)

Ф: Эмбиид (41 + 10 передач), Макси (25), Харрис (24).

Д: Йокич (25 + 19 подборов), Портер (20), Дж. Мюррэй (17 + 10 передач), Гордон (16).