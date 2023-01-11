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НБА

Сегодня, 05:24

«Филадельфия» разгромила «Детройт» с преимуществом в 31 очко, у Хардена трипл-дабл

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Филадельфия» разгромила «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 147:116.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, набравший 36 очков.

У защитника «Филадельфии» Джеймса Хардена трипл-дабл — он набрал 16 очков, а также сделал 12 подборов и 15 передач.

НБА

Регулярный сезон

«Филадельфия» — «Детройт» — 147:116 (27:20, 38:23, 42:32, 40:41)

Ф: Эмбиид (36 + 11 подборов), Харден (16 + 12 подборов + 15 передач), Макси (16)

Д: Бей, Макгрудер, Айви (все трое — 17)

БК Детройт Пистонс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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