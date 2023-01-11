«Филадельфия» разгромила «Детройт» с преимуществом в 31 очко, у Хардена трипл-дабл

Сегодня, 05:24
«Филадельфия» разгромила «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 147:116.
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, набравший 36 очков.
У защитника «Филадельфии» Джеймса Хардена трипл-дабл — он набрал 16 очков, а также сделал 12 подборов и 15 передач.
НБА
Регулярный сезон
«Филадельфия» — «Детройт» — 147:116 (27:20, 38:23, 42:32, 40:41)
Ф: Эмбиид (36 + 11 подборов), Харден (16 + 12 подборов + 15 передач), Макси (16)
Д: Бей, Макгрудер, Айви (все трое — 17)