33 очка Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Финикс»

«Филадельфия» обыграла «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 100:88

Самым результативным игроком в составе «76-х» стал Джоэл Эмбиид — 33 очка. У «Финикса» больше всех набрал Девин Букер — 28 очков.

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«Филадельфия» — «Финикс» — 100:88 (33:20, 23:27, 19:23, 25:18)

8 ноября. Филадельфия «Уэллс Фарго Центр».

«Филадельфия»: Эмбиил — 33 очка, Харрис — 21, Нианг — 21.

«Финикс»: Букер — 28, Бриджес — 15.

«Шарлотт» — «Вашингтон» — 100:108 (18:26, 30:20, 24:30, 28:32)

8 ноября. Шарлотт. «Spectrum Center».

Ш: Вашингтон — 25 очков, Убре — 20.

В: Кузма — 20, Порзингис — 19.

«Орландо» — «Хьюстон» — 127:134 (30:33, 35:38, 23:29, 39:34)

8 ноября. Орландо. «Amway Center».

О: Банкеро — 30 очков, Вагнер — 23, Росс — 21.

Х: Грин — 34, Мартин мл. — 21, Сенгун — 20.

«Детройт» — «Оклахома» — 112:103 (28:33, 20:30, 35:22, 29:18)

8 ноября. Детройт. «Little Caesars Arena».

Д: Каннингэм — 21 очко, Бэй — 25.

О: Гилджес-Александер — 33.

«Индиана» — «Нью-Орлеан» — 129:122 (32:30, 26:25, 42:36, 29:31)

И: Тернер — 37 очков, Халибертон — 20, Хилд — 20.

Н-О: Ингрэм — 29, Уиллиамсон — 26.