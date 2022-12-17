«Филадельфия» переиграла «Голден Стэйт». Эмбиид оформил дабл-дабл

«Филадельфия» на своем паркете переиграла «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:106. Форвард «Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл: 34 очка и 13 подборов.

В других встречах «Кливленд» выиграл у «Индианы» (118:112), «Торонто» потерпел поражение от «Бруклина» (116:119), «Орландо» обыграл «Бостон» (117:109).

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Индиана» — 118:112 (29:31, 25:30, 29:33, 35:18)

К: Митчелл (41), Гарлэнд (20 + 10 передач), Мобли (16).

И: Матурин (22), Халибертон (17 + 14 передач), Хилд (14), Несмит (14).

«Торонто» — «Бруклин» — 116:119 (29:19, 33:33, 22:36, 32:31)

Т: Ванвлит (39), Барнс (26), Сиакам (17).

Б: Ирвинг (32), Дюрант (28), Ватанабе (17), Клэкстон (15 + 10 подборов).

«Филадельфия» — «Голден Стэйт» — 118:106 (33:38, 22:19, 33:24, 30:25)

Ф: Эмбиид (34 + 13 подборов), Харден (27), Мелтон (17).

Г: Пул (29), Дивинченцо (17 + 10 подборов), Луни (14 + 11 подборов).