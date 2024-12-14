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Сегодня, 05:36

«Индиана» переиграла «Филадельфию», Халибертон оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Индиана» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:107. Разыгрывающий защитник «Пэйсерс» Тайриз Халибертон оформил дабл-дабл — 32 очка и 11 передач.

В другой встрече «Кливленд» победил «Вашингтон» — 115:105.

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Вашингтон» — 115:105 (25:25, 32:29, 30:26, 28:25)

К: Гарлэнд (24), Аллен (21 + 11 подборов), Митчелл (20), Леверт (14).

В: Кулибали (27), Пул (17), Шэмпени (16), Сарр (14).

«Филадельфия» — «Индиана» — 107:121 (22:31, 28:30, 33:29, 24:31)

Ф: Макси (22), Джордж (15), Каунсил (14), Мартин (13), Убре (12 + 13 подборов), Эмбиид (12).

И: Халибертон (32 + 11 передач), Сиакам (23), Топпин (20).

Баскетбол
НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Индиана Пэйсерс
БК Кливленд Кавальерс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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