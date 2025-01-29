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Сегодня, 05:58

«Лейкерс» проиграли «Филадельфи», Леброн набрал 31 очко

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» на своем паркете переиграла «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:104.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрвающий защитник «Севенти Сиксерс» Тайриз Макси, набравший 43 очка. Форвард гостей Леброн Джеймс набрал 31 очко.

В другом матче «Хьюстон» на выезде победил «Атланту» — 100:96.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Хьюстон» — 96:100 (27:22, 23:27, 23:33, 23:18)

А: Янг (21), Хантер (16), Крейчи (13), Дэниэлс (12 + 10 подборов).

Х: Грин (25), Шенгюн (18 + 10 подборов), Тэйт (16).

«Филадельфия» — «Лейкерс» — 118:104 (25:25, 48:32, 26:19, 19:28)

Ф: Макси (43), Убре (20), Каунсил (16), Гордон (14), Ябуселе (14).

Л: Джеймс (31), Кнехт (24), Ривз (13), Хатимура (13).

Баскетбол
НБА
БК Атланта Хокс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Хьюстон Рокетс
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