«Лейкерс» проиграли «Филадельфи», Леброн набрал 31 очко

Сегодня, 05:58
«Филадельфия» на своем паркете переиграла «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:104.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрвающий защитник «Севенти Сиксерс» Тайриз Макси, набравший 43 очка. Форвард гостей Леброн Джеймс набрал 31 очко.
В другом матче «Хьюстон» на выезде победил «Атланту» — 100:96.
НБА
Регулярный чемпионат
«Атланта» — «Хьюстон» — 96:100 (27:22, 23:27, 23:33, 23:18)
А: Янг (21), Хантер (16), Крейчи (13), Дэниэлс (12 + 10 подборов).
Х: Грин (25), Шенгюн (18 + 10 подборов), Тэйт (16).
«Филадельфия» — «Лейкерс» — 118:104 (25:25, 48:32, 26:19, 19:28)
Ф: Макси (43), Убре (20), Каунсил (16), Гордон (14), Ябуселе (14).
Л: Джеймс (31), Кнехт (24), Ривз (13), Хатимура (13).