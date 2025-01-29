«Портленд» дома победил «Милуоки»

«Портленд» выиграл у «Милуоки» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 125:112.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 18 подборов. Лучшим у «Трэйл Блэйзерс» стал форвард Дени Авдия, набравший 30 очков.

В другом матче «Голден Стэйт» переиграл «Юту» со счетом 114:103.

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Милуоки» — 125:112 (31:36, 33:25, 33:28, 28:23)

П: Авдия (30), Саймонс (25), Эйтон (21 очко + 14 подборов), Шарп (17).

М: Адетокунбо (39 очков + 12 подборов), Лиллард (20), Лопес (11), Трент (11).

29 января. Портленд. «Moda Center».

«Голден Стэйт» — «Юта» — 114:103 (27:27, 35:24, 30:32, 22:20)

ГС: Шредер (23), Поджемски (20), Уиггинс (19), Муди (15).

Ю: Секстон (30), Портер (13), Юбэнкс (13), Кольер (12), Джордж (12).

29 января. Сан-Франциско. «Chase Center».