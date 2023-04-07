«Майами» на выезде переиграл «Филадельфию»

«Майами» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:101. «Хит» одержали третью победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник Тайлер Хирро, набравший в составе гостей 24 очка.

«Филадельфия» с результатом 52-28 идет на 3-й строчке в Восточной конференции. «Майами» располагается на 7-й строчке — 43-37.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Майами» — 101:129 (31:41, 15:26, 32:29, 23:33)

Ф: Эмбиид (21), Харден (14), Харрис (11), Милтон (11 + 10 передач).

М: Хирро (24), Батлер (24), Адебайо (14), Струс (14), Мартин (13).