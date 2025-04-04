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НБА

4 апреля, 05:04

Трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» победить «Филадельфию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милуоки» на выезде переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:113. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил трипл-дабл — 35 очков, 17 подборов и 20 передач.

В других встречах «Вашингтон» проиграл «Орландо» (97:109), «Миннесота» обыграла «Бруклин» (105:90), «Портленд» переиграл «Торонто» (112:103), «Мемфис» одолел «Майами» (110:108).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Орландо» — 97:109 (27:32, 18:29, 31:20, 21:28)

В: Кэррингтон (32), Смарт (12), Джонсон (11).

О: Банкеро (33 + 18 подборов), Ф. Вагнер (27), Колдуэлл-Поуп (13).

«Бруклин» — «Миннесота» — 90:105 (19:20, 18:29, 30:28, 23:28)

Б: Клэкстон (18), Уайтхэд (17), Эвбуомван (13), Уотфорд (11).

М: Эдвардс (28), Гобер (21 + 18 подборов), Рид (13), Александер-Уокер (13).

«Торонто» — «Портленд» — 103:112 (31:29, 19:18, 26:36, 27:29)

Т: Барретт (18), Агбаджи (15), О. Робинсон (14), Лоусон (13).

П: Шарп (36), Авдия (26 + 15 подборов), Бэнтон (23).

«Майами» — «Мемфис» — 108:110 (27:22, 23:27, 35:35, 23:26)

Май: Хирро (35), Адебайо (26), Уэйр (13 + 15 подборов).

Мем: Морант (30), Бэйн (17 + 10 подборов), Пиппен (17), Джарен Джексон (13), Уэллс (13).

«Филадельфия» — «Милуоки» — 113:126 (39:25, 20:36, 28:35, 26:30)

Ф: Бона (28), Граймс (24 + 10 передач), Ябуселе (22), Батлер (14).

М: Я. Адетокунбо (35 + 17 подборов + 20 передач), Б. Лопес (17), Кузма (16).

Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Вашингтон Уизардс
БК Майами Хит
БК Мемфис Гриззлиз
БК Милуоки Бакс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Орландо Мэджик
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Торонто Рэпторз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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