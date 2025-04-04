Трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» победить «Филадельфию»

«Милуоки» на выезде переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:113. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил трипл-дабл — 35 очков, 17 подборов и 20 передач.

В других встречах «Вашингтон» проиграл «Орландо» (97:109), «Миннесота» обыграла «Бруклин» (105:90), «Портленд» переиграл «Торонто» (112:103), «Мемфис» одолел «Майами» (110:108).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Орландо» — 97:109 (27:32, 18:29, 31:20, 21:28)

В: Кэррингтон (32), Смарт (12), Джонсон (11).

О: Банкеро (33 + 18 подборов), Ф. Вагнер (27), Колдуэлл-Поуп (13).

«Бруклин» — «Миннесота» — 90:105 (19:20, 18:29, 30:28, 23:28)

Б: Клэкстон (18), Уайтхэд (17), Эвбуомван (13), Уотфорд (11).

М: Эдвардс (28), Гобер (21 + 18 подборов), Рид (13), Александер-Уокер (13).

«Торонто» — «Портленд» — 103:112 (31:29, 19:18, 26:36, 27:29)

Т: Барретт (18), Агбаджи (15), О. Робинсон (14), Лоусон (13).

П: Шарп (36), Авдия (26 + 15 подборов), Бэнтон (23).

«Майами» — «Мемфис» — 108:110 (27:22, 23:27, 35:35, 23:26)

Май: Хирро (35), Адебайо (26), Уэйр (13 + 15 подборов).

Мем: Морант (30), Бэйн (17 + 10 подборов), Пиппен (17), Джарен Джексон (13), Уэллс (13).

«Филадельфия» — «Милуоки» — 113:126 (39:25, 20:36, 28:35, 26:30)

Ф: Бона (28), Граймс (24 + 10 передач), Ябуселе (22), Батлер (14).

М: Я. Адетокунбо (35 + 17 подборов + 20 передач), Б. Лопес (17), Кузма (16).