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6 апреля, 05:21

«Миннесота» обыграла «Филадельфию», Гобер оформил дабл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграла «Филадельфию» со счетом 114:109.

Самым результативным на паркете стал защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, набравший 37 очков. Его партнер Руди Гобер набрал 23 очка и сделал 19 подборов. У «Сиксерс» защитника Квентина Граймса 28 очков.

«Миннесота» с 46 победами в 78 матчах занимает шестое место в Западной конференции, «Филадельфия» с 23 победами в 78 играх — на 13-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Миннесота» — 109:114 (23:27, 28:28, 31:28, 27:31)
6 апреля. Филадельфия. «Wells Fargo Center»

«Детройт» — «Мемфис» — 103:109 (24:27, 23:19, 30:29, 26:34)
6 апреля. Детройт. «Little Caesars Arena»

БК Миннесота Тимбервулвз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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