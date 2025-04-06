«Миннесота» обыграла «Филадельфию», Гобер оформил дабл-дабл

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграла «Филадельфию» со счетом 114:109.

Самым результативным на паркете стал защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, набравший 37 очков. Его партнер Руди Гобер набрал 23 очка и сделал 19 подборов. У «Сиксерс» защитника Квентина Граймса 28 очков.

«Миннесота» с 46 победами в 78 матчах занимает шестое место в Западной конференции, «Филадельфия» с 23 победами в 78 играх — на 13-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Миннесота» — 109:114 (23:27, 28:28, 31:28, 27:31)

6 апреля. Филадельфия. «Wells Fargo Center»

«Детройт» — «Мемфис» — 103:109 (24:27, 23:19, 30:29, 26:34)

6 апреля. Детройт. «Little Caesars Arena»