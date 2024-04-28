«Нью-Йорк» в третий раз обыграл «Филадельфию» в первом раунде плей-офф НБА

«Филадельфия» на своей площадке проиграла «Нью-Йорку» в четвертом матче плей-офф НБА. Для «Никс» это третья победа в серии. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон, который набрал 47 очков. НБА. Плей-офф 1/8 финала. Четвертый матч «Филадельфия» — «Нью-Йорк» — 92:97 (27:17, 22:30, 27:30, 16:20) Ф: Эмбиид (27 + 10 подборов), Макси (23), Убре (19), Харрис (10). Н: Брансон (47 + 10 передач), Ануноби (16 + 14 подборо), Макбрайд (13). 28 апреля. Филадельфия. «Wells Fargo Center». Счет в серии: 1-3.