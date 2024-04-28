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«Нью-Йорк» в третий раз обыграл «Филадельфию» в первом раунде плей-офф НБА

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«Филадельфия» на своей площадке проиграла «Нью-Йорку» в четвертом матче плей-офф НБА. Для «Никс» это третья победа в серии.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон, который набрал 47 очков.

НБА. Плей-офф

1/8 финала. Четвертый матч

«Филадельфия» — «Нью-Йорк» — 92:97 (27:17, 22:30, 27:30, 16:20)

Ф: Эмбиид (27 + 10 подборов), Макси (23), Убре (19), Харрис (10).

Н: Брансон (47 + 10 передач), Ануноби (16 + 14 подборо), Макбрайд (13).

28 апреля. Филадельфия. «Wells Fargo Center».

Счет в серии: 1-3.

Источник: www.sport-express.ru
НБА
БК Нью-Йорк Никс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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