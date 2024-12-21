«Филадельфия» переиграла «Шарлотт», Эмбиил набрал 34 очка

«Филадельфия» обыграла «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:98.

Центровой «Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид стал самым результативным игроком встречи, набрав 34 очка.

«Филадельфия» с результатом 9-16 занимает 12-е место в Восточной конференции. «Шарлотт» идет на 14- месте — 7-21.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Шарлотт» — 108:98 (41:23, 17:23, 27:25, 23:27)

Ф: Эмбиид (34), Макси (23 + 6 передач), Убре (22).

Ш: Мицич (20), Бриджес (15), Джеффрис (12), Вонг (11), Коди Мартин (11).