Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

НБА. Новости

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:32

«Филадельфия» переиграла «Шарлотт», Эмбиил набрал 34 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Филадельфия» обыграла «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:98.

Центровой «Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид стал самым результативным игроком встречи, набрав 34 очка.

«Филадельфия» с результатом 9-16 занимает 12-е место в Восточной конференции. «Шарлотт» идет на 14- месте — 7-21.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Шарлотт» — 108:98 (41:23, 17:23, 27:25, 23:27)

Ф: Эмбиид (34), Макси (23 + 6 передач), Убре (22).

Ш: Мицич (20), Бриджес (15), Джеффрис (12), Вонг (11), Коди Мартин (11).

Баскетбол
НБА
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Шарлотт Хорнетс
Джоэл Эмбиид
Читайте также
В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности
Ключевая ставка сохраняется высокой. Ответы на главные вопросы
Бой Александр Усик — Тайсон Фьюри 2 пройдет в ночь на 22 декабря
Путин объявил 2025-й год Годом защитника Отечества
Минск – гроза фаворитов. Что произошло в КХЛ 20 декабря
«Барселона» начала поиск стадиона для матчей плей-офф Лиги чемпионов
Сегодня
Вчера
Неделя