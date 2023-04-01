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НБА

Сегодня, 04:44

Дабл-дабл Хардена помог «Филадельфии» победить «Торонто»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» выиграла у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:110.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Оклахома-Сити» — 121:117 (36:32, 29:29, 25:33, 31:23)

И: Макконнелл (21), Нембард (18), Матурин (15).

О: Гилджес-Александер (39), Гидди (21), Джейлен Уильямс (14).

«Филадельфия» — «Торонто» — 117:110 (31:30, 46:27, 22:29, 18:24)

Ф: Эмбиид (25 + 12 подборов), Харден (23 + 11 передач), Макси (13), Мелтон (13).

Т: Барнс (29), Ванвлит (19), Ануноби (17), Сиакам (14), Пелтль (14 + 10 подборов).

«Шарлотт» — «Чикаго» — 91:121 (23:31, 23:31, 31:28, 14:31)

Ш: Букнайт (22), Михайлюк (16), Тор (10).

Ч: Лавин (23), Дерозан (23), Вучевич (21), Уильямс (15).

«Вашингтон» — «Орландо» — 109:116 (32:24, 31:36, 33:25, 13:31)

В: Кисперт (27), Райт (21), Гэффорд (18 + 13 подборов).

О: Банкеро (30 + 12 подборов), Фульц (25), Ф. Вагнер (20).

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