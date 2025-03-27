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27 марта, 04:15

«Вашингтон» выиграл у «Филадельфии», Сарр набрал 24 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вашингтон» на выезде переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:114.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Уизардс» Александр Сарр, набравший 24 очка.

«Вашингтон» с результатом 16-56 занимает последнее место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 13-й строчке — 23-50.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 114:119 (29:45, 29:22, 27:30, 29:22)

Ф: Граймс (22), Ябуселе (21), Эдвардс (19), Батлер (14).

В: Сарр (24), Пул (18), Шэмпени (18 + 10 подборов), Вукчевич (17).

Баскетбол
НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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