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Сегодня, 17:00

Финал НБА 2024: кто играет и расписание матчей серии

«Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» сыграют в финальной серии НБА 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Джейсон Тейтум.
Фото USA Today Sports
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«Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» сыграют в финальной серии НБА 2024.

В 1/2 финала «Бостон» был сильнее «Индианы Пэйсерс» — 4-0. Счет в полуфинальной серии «Даллас» — «Миннесота Тимбервулвз» — 4-1. Стартует решающая стадия в Бостоне в пятницу, 7 июня. Публикуем расписание финальной серии НБА. Время начала — московское.

Расписание финала НБА 2024:

7 июня, пятница

3:30. «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» — в Бостоне

10 июня, понедельник

3:00. «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» — в Бостоне

13 июня, четверг

3:30. «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс» — в Далласе

15 июня, суббота

3:30. «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс» — в Далласе

Дополнительные матчи (если понадобятся):

18 июня, вторник

3:30. «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» — в Бостоне

21 июня, пятница

3:30. «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс» — в Далласе

24 июня, понедельник

3:30. «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» — в Бостоне

НБА: таблицы, календарь и результаты в актуальном виде, новости и статьи

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БК Бостон Селтикс
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