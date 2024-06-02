Финал НБА 2024: кто играет и расписание матчей серии

Сегодня, 17:00
«Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» сыграют в финальной серии НБА 2024.
В 1/2 финала «Бостон» был сильнее «Индианы Пэйсерс» — 4-0. Счет в полуфинальной серии «Даллас» — «Миннесота Тимбервулвз» — 4-1. Стартует решающая стадия в Бостоне в пятницу, 7 июня. Публикуем расписание финальной серии НБА. Время начала — московское.
3:30. «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» — в Бостоне
3:00. «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» — в Бостоне
3:30. «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс» — в Далласе
3:30. «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс» — в Далласе
Дополнительные матчи (если понадобятся):
3:30. «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» — в Бостоне
3:30. «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс» — в Далласе
3:30. «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» — в Бостоне
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