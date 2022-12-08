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Сегодня, 08:20

«Бостон» разгромил «Финикс» и одержал третью победу подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Бостон» разгромил «Финикс» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 125:98.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джош Окоги, набравший 28 очков.

«Бостон» одержал третью победу подряд и лидирует в таблице Восточной конференции НБА с 21 победой и 5 поражениями. «Финикс» идет на второй строчке в Западной конференции с 16 победами и 9 поражениями.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «Бостон» — 98:125 (21:31, 21:38, 23:35, 33:21)

Ф: Окоги (28), Букер (17), Пейн (12)

Б: Браун, Тэйтум (оба — 25), Брогдон (16)

8 декабря. Финикс. Footprint Center.

БК Бостон Селтикс
БК Финикс Санс
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