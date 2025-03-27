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27 марта, 07:33

«Финикс» дома проиграл «Бостону», Дюрант набрал 30 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Финикс» на своем паркете проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:132.

Форвард «Санс» Кевин Дюрант набрал 30 очков, как и форвард «Селтикс» Кристапс Порзингис.

«Бостон» с результатом 54-19 идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Финикс» занимает 11-ю строчке в Западной конференции — 35-38.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Бостон» — 102:132 (38:42, 16:31, 27:35, 21:24)

Ф: Дюрант (30), Букер (14 + 10 передач), Ричардс (10).

Б: Порзингис (30), Браун (24), Холидэй (16), Уайт (16), Хорфорд (16 + 10 подборов).

Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Финикс Санс
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