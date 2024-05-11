«Финикс» будет платить новому тренеру Буденхольцеру 10 миллионов долларов за сезон

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«Финикс» хочет назначить на пост главного тренера команды Майка Буденхольцера. По информации из Twitter инсайдера Шэмса Чарании, «Санс» будут платить 54-летнему специалисту около 10 миллионов долларов за сезон.
Буденхольцер будет третьим тренером команды за последние 3 года. Ранее клуб уволил Фржнка Вогеля.
Последним местом работы Буденхольцера был «Милуоки», с которым он работал с 2018 по 2023 год. Под его руководством «Бакс» в сезоне-2021/22 стали чемпоиноами НБА.
В сезоне-2023/24 «Санс» заняли 6-е место в Западной конференции НБА. В первом раунде плей-офф команда проиграла «Миннесоте» — 0-4.