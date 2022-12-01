«Финикс» выиграл у «Чикаго». Букер набрал 51 очко

«Финикс» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:113. «Санс» одержали шестую победу кряду. Атакующий защитник Девин Букер стал самым результативным игроком встречи, набрав 51 очко.

В других встречах «Денвер» на своем паркете выиграл у «Хьюстона» (120:100), «Юта» переиграла «Килпперс» (125:112) благодаря 33 очкам атакующего защитника Джордана Кларксона.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Хьюстон» — 120:100 (44:24, 30:23, 22:25, 24:28)

Д: Дж. Мюррэй (26), Гордон (20), Браун (18), Йокич (17 + 12 передач).

Х: Портер (23), Шенгюн (18 + 11 подборов), Грин (16).

«Юта» — «Клипперс» — 125:112 (35:26, 23:34, 36:25, 31:27)

Ю: Кларксон (33), Маркканен (23), Секстон (21), Вандербилт (14 + 12 подборов).

К: Уолл (26), Джексон (15), Зубац (12).

«Финикс» — «Чикаго» — 132:113 (32:25, 32:18, 42:38, 26:32)

Ф: Букер (51), Эйтон (30 + 16 подборов), Ли (12), Шэмет (12).

Ч: Дерозан (29), Лавин (21), Вучевич (17).