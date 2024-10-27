«Финикс» одержал победу над «Далласом», Дончич оформил дабл-дабл

«Финикс» победил на своем паркете «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА -114:102.

Разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич оформил дабл-дабл — 40 очков и 10 подборов.

«Санс» одержали вторую победу в трех играх и занимают 5-е место в Западной конференции. «Даллас» занимает 9-е место — 1-1.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Даллас» — 114:102 (28:26, 35:29, 28:25, 23:22)

Ф: Дюрант (31 + 9 подборов), Букер (21), Нуркич (18 + 14 подборов).

Д: Дончич (40 + 10 подборов), Ирвинг (22), Томпсон (19).