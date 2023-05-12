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«Денвер» обыграл «Финикс» и вышел в финал конференции

Евгений Козинов
Корреспондент
12 мая. «Финикс» — «Денвер» — 100:125.
Фото USA Today Sports
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«Денвер» обыграл «Финикс» в шестом матче второго раунда плей-офф НБА — 125:100. «Наггетс» выиграли серию — 4-2.

Центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл и стал самым результативным игроком встречи.

В финале Западной конференции «Данвер» встретится с победителем серии «Голден Стэйт» — «Лейкерс» (2-3).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Шестой матч

«Финикс» — «Денвер» — 100:125 (26:44, 25:37, 25:22, 24:22)

Ф: Пэйн (31), Дюрант (23), Лэндейл (13), Букер (12).

Д: Йокич (32 + 10 подборов + 12 передач), Дж. Мюррэй (26), Колдуэлл-Поуп (21), Б. Браун (13).

Счет в серии: 2-4.

баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Финикс Санс
Никола Йокич
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