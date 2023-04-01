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НБА

Сегодня, 07:50

«Финикс» обыграл «Денвер». Дюрант набрал 30 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Финикс» на своем паркете обыграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 100:93. «Санс» одержали четвертую победу подряд.

Форвард хозяев Кевин Дюрант стал самым результативным игроком встречи, набрав 30 очков.

«Денвер» потерпел второе поражение подряд, но продолжает лидировать в Западной конференции с результатом 51-26. «Финикс» идет четвертым — 42-35.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Денвер» — 100:93 (32:20, 28:20, 24:34, 16:19)

Ф: Дюрант (30), Букер (27), Окоги (14).

Д: Гордон (26), Б. Браун (16), Джексон (13).

БК Денвер Наггетс
БК Финикс Санс
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