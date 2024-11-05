«Финикс» обыграл «Филадельфию» и одержал пятую победу подряд

Сегодня, 08:36
«Финикс» дома одержал победу над «Филадельфией» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:116.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Санс» Кевин Дюрант, набравший 35 очков.
«Финикс» одержал пятую победу подряд и занимает третье место в Западной конференции НБА. «Филадельфия» потерпела третье поражение кряду и идет на предпоследней, 14-й позиции на «Востоке».
Баскетбол
НБА
Регулярный чемпионат
«Финикс» — «Филадельфия» — 118:116 (28:26, 37:37, 29:30, 24:23)
Фин: Дюрант (35 очков), Бил (17), Нуркич (15+15 подборов)
Фил: Макси (32), Ябуселе (19), Джордж (15)
5 ноября. Финикс. «Footprint Center».
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Сан-Антонио» — 113:104 (14:40, 34:16, 34:30, 31:18)
ЛА: Пауэлл (23), Коффи (21), Зубац (17+13 подборов)
СА: Вембаньяма (24+13 подборов), Шампэйн (21), Пол (14+10 передач)
5 ноября. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».