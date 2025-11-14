Видео
14 ноября, 07:58

«Финикс» разгромил «Индиану»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Финикс» разгромил «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 133:98. Атакующий защитник «Санс» Девин Букер набрал 33 очка и стал самым результативным игроком встречи.

В другой встрече «Юта» на своем паркете проиграла «Атланте» — 122:132. Форвард «Джаз» Лаури Маркканен набрал 40 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Индиана» — 133:98 (31:23, 39:29, 36:32, 27:14)

Ф: Букер (33), Брукс (32), Игодаро (17), Аллен (12), Гудвин (10 + 10 подборов).

И: Нембхард (21), Сиакам (19), Несмит (10), Брэдли (10).

«Юта» — «Атланта» — 122:132 (33:42, 34:38, 36:23, 19:29)

Ю: Маркканен (40), Бэйли (21), Джордж (19).

А: Оконгву (32 + 11 подборов), Джонсон (31 + 18 подборов + 14 передач), Крейчи (20), Александер-Уокер (16).

