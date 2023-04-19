«Финикс» сравнял счет в серии с «Клипперс»

Сегодня, 07:34
«Финикс» выиграл у «Клипперс» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 123:109. Счет в серии стал равный — 1-1.
Атакующий защитник «Санс» Девин Букер стал самым результативным игроком встречи, набрав 38 очков.
Третья игра в серии состоится на паркете «Клипперс» 21 апреля. Начало встречи — 5.30 по московскому времени.
НБА
Плей-офф
1/8 финала
Второй матч
«Финикс» — «ЛА Клипперс» — 123:109 (24:29, 35:30, 33:28, 31:22)
Ф: Букер (38), Дюрант (25), Крэйг (17), Пол (16), Эйтон (14 + 13 подборов).
К: Леонард (31), Уэстбрук (28), Гордон (12), Пауэлл (12).
Счет в серии: 1-1