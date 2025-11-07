«Финикс» переиграл «Клипперс»

«Финикс» выиграл у «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:102.

Атакующий защитник «Санс» Джейлен Грин набрал 29 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Финикс» с результатом 4-5 занимает 9-е место в Западной конференции. «Клипперс» идет на 12-й строчке — 3-5.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «ЛА Клипперс» — 115:102 (31:27, 17:24, 40:23, 27:28)

Ф: Грин (29), Букер (24), Аллен (18), О'Нил (17), Уильямс (13 + 10 подборов).

К: Зубац (23 + 11 подборов), Кристи (17), Коллинз (13), Богданович (12).