«Финикс» потерпел шестое поражение подряд

«Финикс» на своем паркете проиграл «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 98:112. «Санс» проиграли шестую встречу кряду.

«Кливленд» с результатом 26-15 щанимает 4-е место в Восточной конференции. «Финикс» идет на 8-й строчке в Западной конференции — 20-21.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Кливленд» — 98:112 (26:35, 28:22, 25:23, 19:32)

Ф: Вашингтон (25), Бриджес (15), Эйтон (14 + 11 подборов), Лэндейл (14).

К: Гарлэнд (22), Митчелл (22), Мобли (14), Окоро (14), Аллен (13 + 12 подборов) Леверт (13).