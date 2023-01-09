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НБА

Сегодня, 06:19

«Финикс» потерпел шестое поражение подряд

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Финикс» на своем паркете проиграл «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 98:112. «Санс» проиграли шестую встречу кряду.

«Кливленд» с результатом 26-15 щанимает 4-е место в Восточной конференции. «Финикс» идет на 8-й строчке в Западной конференции — 20-21.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Кливленд» — 98:112 (26:35, 28:22, 25:23, 19:32)

Ф: Вашингтон (25), Бриджес (15), Эйтон (14 + 11 подборов), Лэндейл (14).

К: Гарлэнд (22), Митчелл (22), Мобли (14), Окоро (14), Аллен (13 + 12 подборов) Леверт (13).

БК Кливленд Кавальерс
БК Финикс Санс
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