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Сегодня, 07:41

«Финикс» обыграл «Клипперс» и вышел во второй раунд плей-офф НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
26 апреля. «Финикс» — «ЛА Клипперс» — 136:130.
Фото USA Today Sports
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«Финикс» выиграл у «Клипперс» в пятом матче первого раунда плей-офф НБа — 136:130. «Санс» вышли во второй раунд.

Атакующий защитник хозяев Девин Букер стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл с 47 очками и 10 передачами.

В четвертьфинале «Финикс» встретится с «Денвером», который обыграл «Миннесоту» (4-1).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Финикс» — «ЛА Клипперс» — 136:130 (32:30, 29:40, 50:24, 25:36)

Ф: Букер (47 + 10 передач), Дюрэнт (31), Эйтон (21 + 11 подборов), Пол (15).

К: Пауэлл (27), Пламли (20 + 10 подборов), Батюм (19), Зубац (16 + 10 подборов).

Счет в серии: 4-1.

БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Финикс Санс
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